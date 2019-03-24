Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.



Sürücüleri henüz belirlenemeyen, İran'a ait tır ile otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkisinde, yolda kayan tıra çarpmamak için yolda durdu.



Bu sırada aynı yönde, Erzurum'dan Mersin'e giden yolcu otobüsü duramayarak önündeki otomobile ve İran plakalı tıra çarptı.



Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve polis ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 9'unun hafif yaralandığı belirtildi.



Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat kapanan kara yolu, polis ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.

