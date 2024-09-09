Erzincan'da zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

Erzincan'da kontrolden çıkarak dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, helikopterle kurtarıldı.

Erzincan'da zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurtarıldı

Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, bulunduğu yerden AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ensar Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Narin'den acı haber | Eski Emniyet Müdürü: Olay yeri ve Adli Tıp raporu beklenmeli

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da kayıp kişinin cesedi devrilen traktörünün altında bulundu

Bursa'da kayıp kişinin cesedi devrilen traktörünün altında bulundu

Fethiye’de taksiciler ile bar işletmecileri kavga etti: 24 gözaltı

Fethiye’de taksiciler ile bar işletmecileri kavga etti: 24 gözaltı

Mersin'de eski sevgilisinin kurşunladığı ikinci kadın da öldü

Mersin'de eski sevgilisinin kurşunladığı ikinci kadın da öldü

Tartıştığı arkadaşını öldüresiye dövüp bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı arkadaşını öldüresiye dövüp bıçaklayarak öldürdü

Teğmenlerin kılıçlı yemini | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz

Teğmenlerin kılıçlı yemini | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz

Kabine toplantısı sona erdi: Gündem terörle mücadele ve ekonomi

Kabine toplantısı sona erdi: Gündem terörle mücadele ve ekonomi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...