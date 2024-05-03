Erzincan'da ev ve odunluk yandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Derebaşı köyünde bir ev ve odunluk yandı.

Erzincan'da ev ve odunluk yandı

bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Derebaşı köyünde bir vatandaşa ait ev ve odunluk kısmanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Refahiye Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bitişikteki evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ile Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök, köyde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

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