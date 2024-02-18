Erzincan’daki maden ocağında üretim durduruldu (Şirketin Türkiye müdürü de gözaltında)

BÖLGEDE ÖLÇÜMLER SÜRÜYOR: OLUMSUZLUK YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgedeki siyanür ölçümleri ise sürüyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, toprak kaymasının yaşandığı bölgeden alınan son su ve toprak örneklerinde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.



“Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik.” diyen Akgün, şunları söyledi:



“Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01’in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz.”

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