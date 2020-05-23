Erzincan'daki terör saldırısıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

İHA 23.05.2020 - 08:57
13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.
Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 KADIN TERÖRİST BÖYLE TESLİM OLDU