Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Otlukbeli olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada depremin ardından inceleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok" dedi.



Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran Arslantaş, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok ancak AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor" ifadesini kullandı.

