Erzin'de zeytin bahçesinde yangın

Hatay'ın Erzin ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Erzin'de zeytin bahçesinde yangın

Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale etmesiyle söndürüldü.

Çıkan yangından dolayı zeytin bahçesinde zarar gördü.

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