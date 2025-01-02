Erzurum -24,6 ile buz kesti

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Meteoroloji çığ uyarısında bulunurken, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Termometreler Erzurum'da Tekman Hacıömer Köyü -24,6, Aziziye'de -22,1, Aşkale'de -21,9 ve Pasinler'de -21,5'i gösterdi.