Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli

Gece saatlerinde Oltu ilçesinde başlayan yoğun dolu ve sağanak yağmur sonrası gelen sel Artvin ve Oltu yönünde yol trafiğini iki buçuk saat kapanmasına sebep oldu.

Olur ilçesi Ormanağzı Köyü yakınlarında 3 farklı noktada yol trafiğe kapandı.

Aynı saatlerde Olur ilçesi Coşkunlar Mahallesi ilerisinde Artvin istikametine giden yolda ulaşıma imkan vermedi.

Oltu-Artvin yolunda yaşanan bu durum, araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

