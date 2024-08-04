Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli

Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolu, yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen toprak kaymasından dolayı saatlerce trafiğe kapandı.

Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli
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Gece saatlerinde Oltu ilçesinde başlayan yoğun dolu ve sağanak yağmur sonrası gelen sel ve Oltu yönünde yol trafiğini iki buçuk saat kapanmasına sebep oldu.

Olur ilçesi Ormanağzı Köyü yakınlarında 3 farklı noktada yol trafiğe kapandı.

Aynı saatlerde Olur ilçesi Coşkunlar Mahallesi ilerisinde Artvin istikametine giden yolda ulaşıma imkan vermedi.

Oltu-Artvin yolunda yaşanan bu durum, araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

Erzurum-Artvin kara yoluna sel engeli - 1

Oltu Belediyesi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle karşılıklı çalışarak yolu tek şerit olarak araç trafiğine açmayı başardılar. Ancak bu süre zarfında yüzlerce araç uzun süreli beklemek zorunda kaldı.

Olur İlçesi Jandarma ekipleri de kapalı yol bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırarak, sürücülere kontrollü geçiş imkanı sağladı.

Dolu yağışı, Ormanağzı, Taşlıköye ve Yeşilbağlar mahallelerinde bulunan tarım arazilerine ciddi zararlar verdi.

Yüzlerce dönüm ekili alan dolu nedeniyle büyük hasar gördü.

Sel ve sonrası çalışmalar devam ediyor.

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