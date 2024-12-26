Erzurum-Artvin yolunda heyelandan kapanan yol açılıyor

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Olur ve Yusufeli yolunda heyelan sonrası çalışmaların tamamlandığı belirtildi.



İki ilçeyi birbirine bağlayan 060-02 KK No'lu devlet yolunda 29 Ağustos'ta gece yarısı meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı aktarılan açıklamada, yolun Ayvalı Barajı ile Hükkan köyü arasında gerçekleşen olay sonrası ekiplerin bölgeye intikal ederek yolu açma çalışmalarına başladığı ancak taş akıntılarının devam etmesi ve heyelanlı kesimde malzeme akmalarının çok fazla boyutlara ulaşması sonucu 060-01 (0-14 kilometreler arası) ve 060-02 KK No'lu (0-29 kilometreler arası) Yusufeli-Olur yolunun trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.