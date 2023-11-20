Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1000 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle il merkezinin yanı sıra kırsalda da mesai yapan ekipler, 1335 mahalle ve 5 bin 530 kilometrelik yol ağında karla mücadele ediyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadele planlamalarının kış sezonu başlamadan yapıldığını belirtti.



Ekiplerin şehir merkezi ve kırsal alanlarda sürekli sahada olduğunu aktaran Sekmen, şunları kaydetti:



"Kışla mücadele bizim işimiz. Ekiplerimiz, karla mücadele çalışmalarına başladı. İl genelindeki çalışmaları yaklaşık 1000 iş makinesi ve 1000 personelle gerçekleştirmekteyiz. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde belediyemizin 444 16 25 numaralı çağrı merkezini arayabilirler. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel şekilde geçirmeleri için tüm imkanlarımızı halkımızın hizmetine seferber edeceğiz."



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