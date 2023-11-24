Erzurum buz kesti

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Tekman'da dün en düşük sıcaklık -10,8 olarak ölçüldü. Termometreler Palandöken’de -5,3, şehir merkezinde -2 ve havaalanı civarında -6’yı gösterdi.



Palandöken’de kar kalınlığı 45 cm olarak ölçüldü.

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