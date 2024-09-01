Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 3 Eylül 2024 Salı Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
30/
13
Yarın
29/
13
Salı
30/
13
Çarşamba
28/
12
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