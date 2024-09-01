Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 3 Eylül 2024 Salı Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

13

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

13

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

13

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

12

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