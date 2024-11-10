Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024
Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 12 Kasım 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.
Bugün
10/
-4
Yarın
11/
-3
Salı
10/
0
Çarşamba
11/
-1
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