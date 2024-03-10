Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. 12 Mart 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 13 Mart 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°.
Bugün
2/
-4
Yarın
3/
-12
Salı
6/
-11
Çarşamba
7/
-8
- Etiketler :
- Haberler -
- Erzurum Hava Durumu
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu