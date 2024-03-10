Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. 12 Mart 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°. 13 Mart 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

3

/

-12

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

6

/

-11

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-8

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