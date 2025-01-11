Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ocak 2025

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık -4°. Yarın için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık -3°. 13 Ocak 2025 Pazartesi Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -1°. 14 Ocak 2025 Salı Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°.