Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°. 15 Ekim 2024 Salı Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

6

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

16

/

5

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

5

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

16

/

6

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