Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. 17 Mayıs 2024 Cuma Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 15°. 19 Mayıs 2024 Pazar Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.