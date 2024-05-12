Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. 17 Mayıs 2024 Cuma Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 15°. 19 Mayıs 2024 Pazar Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

0

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

14

/

2

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

2

Cumartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

15

/

4

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

5

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