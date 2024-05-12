Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. 17 Mayıs 2024 Cuma Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 15°. 19 Mayıs 2024 Pazar Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
15/
0
Yarın
14/
2
Cuma
14/
2
Cumartesi
15/
4
Pazar
16/
5
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