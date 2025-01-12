Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°. 17 Ocak 2025 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -5°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -5°. 19 Ocak 2025 Pazar Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -4°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-1

/

-11

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-1

/

-9

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

-5

/

-11

Cumartesi

Sisli
Sisli

-5

/

-16

Pazar

Sisli
Sisli

-4

/

-15

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