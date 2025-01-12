Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -1°. 17 Ocak 2025 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -5°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -5°. 19 Ocak 2025 Pazar Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -4°.