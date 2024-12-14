Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -8°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -5°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Erzurum hava durumu Hafif Kar, Zamanla Açık, sıcaklık -3°. 17 Aralık 2024 Salı Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -4°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -5°.