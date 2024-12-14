Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -8°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -5°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Erzurum hava durumu Hafif Kar, Zamanla Açık, sıcaklık -3°. 17 Aralık 2024 Salı Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -4°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -5°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

-8

/

-14

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

-5

/

-20

Pazartesi

Hafif Kar, Zamanla Açık
Hafif Kar, Zamanla Açık

-3

/

-15

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-4

/

-10

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

-5

/

-15

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