Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Eylül 2024 Salı Erzurum hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 23°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

11

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

27

/

10

Salı

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

23

/

9

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

8

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