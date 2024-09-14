Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. 17 Eylül 2024 Salı Erzurum hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 23°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.