Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Ağustos 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 29°. 19 Ağustos 2024 Pazartesi Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 20 Ağustos 2024 Salı Erzurum hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

28

/

9

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

29

/

11

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

13

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

31

/

16

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

15

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