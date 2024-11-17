Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024
Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 14 Kasım 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 15 Kasım 2024 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.
Bugün
11/
-2
Yarın
11/
-3
Perşembe
11/
-3
Cuma
12/
-3
Cumartesi
11/
-3
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