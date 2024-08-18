Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 29°. Yarın için Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 20 Ağustos 2024 Salı Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
29/
11
Yarın
30/
14
Salı
31/
15
Çarşamba
32/
14
Perşembe
32/
15
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