Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 26 Temmuz 2024 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
29/
12
Yarın
29/
13
Çarşamba
28/
12
Perşembe
28/
12
Cuma
31/
13
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