Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 26 Temmuz 2024 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.