Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 14 Kasım 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 15 Kasım 2024 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Sisli
Sisli

11

/

-2

Yarın

Sisli
Sisli

11

/

-3

Perşembe

Sisli
Sisli

11

/

-3

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

-3

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

-3

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