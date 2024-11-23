Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 14 Kasım 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 15 Kasım 2024 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.