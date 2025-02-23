Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -12°. Yarın için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -12°. 25 Şubat 2025 Salı Erzurum hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -8°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Erzurum hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -8°.