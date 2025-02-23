Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -12°. Yarın için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -12°. 25 Şubat 2025 Salı Erzurum hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -8°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Erzurum hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık -8°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-12

/

-19

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

-12

/

-23

Salı

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

-8

/

-16

Çarşamba

Aşırı Soğuk
Aşırı Soğuk

-8

/

-21

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