Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -3°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -3°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -1°. 28 Ocak 2025 Salı Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -2°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 0°.

Bugün

Sisli
Sisli

-3

/

-14

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-3

/

-14

Pazartesi

Sisli
Sisli

-1

/

-10

Salı

Sisli
Sisli

-2

/

-14

Çarşamba

Sisli
Sisli

0

/

-12

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