Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -3°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -3°. 27 Ocak 2025 Pazartesi Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -1°. 28 Ocak 2025 Salı Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -2°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 0°.
Bugün
-3/
-14
Yarın
-3/
-14
Pazartesi
-1/
-10
Salı
-2/
-14
Çarşamba
0/
-12
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