Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 12°. 29 Ekim 2024 Salı Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 31 Ekim 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°.