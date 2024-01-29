Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Ocak 2024

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -4°. Yarın için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -2°. 1 Şubat 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -1°. 2 Şubat 2024 Cuma Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -1°.