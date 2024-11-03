Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 8 Kasım 2024 Cuma Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 10 Kasım 2024 Pazar Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Sisli
Sisli

7

/

-5

Yarın

Sisli
Sisli

9

/

-3

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

10

/

-3

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

-2

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

-4

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