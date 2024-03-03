Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. 5 Mart 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 6 Mart 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.
Bugün
6/
-8
Yarın
7/
-5
Salı
8/
-4
Çarşamba
7/
-3
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