Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. 5 Mart 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 6 Mart 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.