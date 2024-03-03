Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. 5 Mart 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 6 Mart 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

6

/

-8

Yarın

Sisli
Sisli

7

/

-5

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

-4

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

-3

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