Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Temmuz 2024 Salı Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

25

/

10

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

9

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

9

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

8

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

8

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