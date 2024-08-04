Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 6 Ağustos 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
29/
13
Yarın
30/
13
Salı
30/
14
Çarşamba
30/
14
Perşembe
28/
12
- Etiketler :
- Haberler -
- Erzurum Hava Durumu
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu