Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -2°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -2°. 6 Şubat 2024 Salı Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -4°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 0°.