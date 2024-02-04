Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -2°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -2°. 6 Şubat 2024 Salı Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -4°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 0°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

-2

/

-13

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-2

/

-11

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-4

/

-6

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

0

/

-11

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