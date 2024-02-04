Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -2°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -2°. 6 Şubat 2024 Salı Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -4°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 0°.
Bugün
-2/
-13
Yarın
-2/
-11
Salı
-4/
-6
Çarşamba
0/
-11
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