Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık -4°. Yarın için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık -4°. 7 Ocak 2025 Salı Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -5°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık -3°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

-4

/

-16

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

-4

/

-6

Salı

Sisli
Sisli

-5

/

-12

Çarşamba

Sisli
Sisli

-3

/

-11

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