Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Erzurum için hava durumu bugün nedir? Erzurum için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Erzurum için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Erzurum yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Erzurum için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Sisli, sıcaklık 1°. Yarın için Erzurum hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 13 Aralık 2024 Cuma Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -5°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -7°. 15 Aralık 2024 Pazar Erzurum hava durumu Bulutlu, sıcaklık -5°.

Bugün

Sisli
Sisli

1

/

-5

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

0

/

-5

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

-5

/

-8

Cumartesi

Bulutlu
Bulutlu

-7

/

-10

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

-5

/

-18

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