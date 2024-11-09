Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Erzurum için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Erzurum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 12 Kasım 2024 Salı Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°.