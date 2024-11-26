Erzurum merkezli FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Kütahya, Ağrı, Ardahan, Samsun ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye ait evlerde bölge talebe mesulü ve ev abisi olarak örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.