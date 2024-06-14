Erzurum polisinden uyuşturucu operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda 3 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3.550 TL ele geçirilmiş, konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen B.G. (1982) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi.