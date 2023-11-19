Erzurum-Tekman yolu ulaşıma kapatıldı

Erzurum'da aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karla birlikte Palandöken Kayak Merkezinin de bulunduğu dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.



Karın yağdığı alanlarda tipi de etkili oldu.



Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.﻿​



Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu, 10-55. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

