Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.



Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Özel idare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.