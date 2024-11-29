Erzurum ve Ardahan'da ulaşıma kar engeli

Erzurum'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.



Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.



ARDAHAN



Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.



Hanak ilçesinde 3 köy yolu, kar ve yoğun tipi yüzünden kapalı bulunuyor.



Ekipler, yolların açılması için çalışma başlattı.