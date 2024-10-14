Erzurum'da 117 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalarda 117,4 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 1490 lira, 3 telefon, tablet ve 21 santim uzunluğunda bıçak ele geçirdi.



Konuyla ilgili şüpheliler A.A.(31), H.C. (22) ve H.B. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından H.C. (22) ve H.B. (22) serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.