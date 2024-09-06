Erzurum'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Düzensiz göçmenlere, ülkede yasa dışı bulunmaktan 308 bin lira ceza kesildi.

Erzurum'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda takibe aldıkları E.K'nin (27) kullandığı aracı Kuşçu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde, 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü ile beraberindeki T.A. (43) ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve T.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere, ülkede yasa dışı bulunmaktan 308 bin lira ceza kesildi.

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