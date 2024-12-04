Erzurum’da 21 işçi zehirlendi
Erzurum’da bir tekstil fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen işçiler hastanelik oldu. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvuran 21 işçi, tedavi altına alındı.
Erzurum’da 21 işçi karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere müracaat etti.
İşçiler Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine getirildi.
Doktorlar yaptıkları ilk tespitte işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Müşahede altına alınan çalışanların hayati tehlikelerinin olmadığı ve bir süre daha acil servislerinde kontrol altında tutulacağı ifade edildi.
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