Erzurum’da 21 işçi zehirlendi

Erzurum’da 21 işçi karbonmonoksit gazından etkilenerek hastanelik oldu.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere müracaat etti.



İşçiler Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine getirildi.