Erzurum’da 229 işletmeye denetim

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik 12-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan toplam 229 denetim kapsamında; olumsuzluk tespit edilen hususlarda ilgili işletmelere 116.936 TL tutarında 4 idari yaptırım uygulanmıştır.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 3 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri “Alo 174 Gıda Hattı” ile 7/24 gıda kontrolümüzde.” denildi.