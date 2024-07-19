Erzurum’da 229 işletmeye denetim

Erzurum’da yapılan denetimlerde 229 üretim yapan işletmeye 116 bin 936 lira ceza kesildi.

Erzurum’da 229 işletmeye denetim

Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik 12-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan toplam 229 denetim kapsamında; olumsuzluk tespit edilen hususlarda ilgili işletmelere 116.936 TL tutarında 4 idari yaptırım uygulanmıştır.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 3 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri “Alo 174 Gıda Hattı” ile 7/24 gıda kontrolümüzde.” denildi.

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