Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da, saat 12.57'de merkez üssü Tekman ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Vatandaşlarca da hissedilen deprem yerin 5,20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Erzurum'un Tekman ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da, saat 12.57'de merkez üssü Tekman ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.