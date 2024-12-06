Erzurum'da 37 düzensiz göçmen ile 7 insan kaçakçısı yakalandı

Erzurum'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

Erzurum'da 37 düzensiz göçmen ile 7 insan kaçakçısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri sınır illerden alıp batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen otomobil, kamyonet ve tırları 'da durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde, kamyonet kasasında saman balyaları arasında, bir tırın mühürlü dorse kısmında ve otomobilde 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öne Çıkan Video

Bakan Uraloğlu NTV'de yanıtladı: Roblox yeniden açılacak mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...